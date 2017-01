Vollbrand bei Party in Gartenhaus

Die Übernachtungsparty von sechs Jugendlichen in einem Gartenhaus in Sulz hat in der Nacht auf Sonntag mit einem Vollbrand geendet. Das Gartenhaus wurde durch das Feuer völlig zerstört.

Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren trafen sich im Gartenhaus eines Bekannten zu einer Übernachtungsparty. Gegen 6.40 Uhr brach der Brand beim Rauchrohr des Schwedenofens aus.

Polizei Sulz

Erste Löschversuche mit Schnee

Zuerst versuchten die Jugendlichen, den Brand mit Schnee zu löschen, danach mit zwei herbeigeholten Feuerlöschern. Alle Versuche blieben ohne Erfolg, woraufhin die Jugendlichen die Feuerwehr alarmierten.

Polizei Sulz

Die Feuerwehr Sulz konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, dennoch wurde das Gartenhaus völlig zerstört. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.