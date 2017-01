Auto landete im Graben auf dem Dach

Bei winterlichen Verhältnissen ist am Freitagabend ein deutscher Lenker in Müselbach im Bregenzerwald von der Straße abgekommen. Das Auto kam nach einem Schleudermanöver auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand.

Der 37-jährige Autofahrer wollte gegen 19.00 Uhr nach Angaben der Polizei auf der Bregenzerwaldstraße mehrere Autos überholen und geriet dabei ins Schleudern. Dabei streifte er auch ein anderes Fahrzeug.

Zum Glück blieben sowohl der Unfalllenker als auch alle anderen Beteiligten unverletzt.