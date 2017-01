Menschenkette gegen Ölz-Betriebsansiedlung

In Form einer Menschenkette haben am Freitagnachmittag in Weiler rund 500 Teilnehmer gegen den geplanten Produktionsstandort von Ölz Meisterbäcker demonstriert. Sie wollten aufzeigen, wie groß die Fabrik werden soll.

In der Gemeinde Weiler will Ölz Meisterbäcker auf 45.000 Quadratmetern eine Produktionshalle errichten. Derzeit ist diese Fläche noch Landesgrünzone, sie soll in ein Betriebsgebiet umgewandelt werden. Es ist eine Bürgerinitiative entstanden, die gegen die Ansiedelung mobil macht.

Mit der Aktion am Dreikönigstag wollen die Teilnehmer ihren Angaben nach ein Zeichen für den Erhalt der Landesgrünzone in Weiler setzen. „Wir finden es gut, dass es in Vorarlberg eine starke Wirtschaft gibt und dass Ölz expandieren will, aber wir sagen Landesgrünzone ja und Alternativstandorte ja“, so Kerstin Riedmann von der Bürgerinitiative „Lebensraum Weiler“.

Die Menschenkette in Weiler „Vorarlberg heute“ hat mit Teilnehmern der Menschenkette in Weiler gesprochen.

1.200 Unterschriften gesammelt

Gekommen ist auch Bürgermeister Dietmar Summer. Im Tausch für die Umwidmung biete die Gemeinde an, einen Teil eines anderen, laut Summer landwirtschaftlich gleich wertvollen Grundstücks, in Landesgrünzone zu verwandeln.

„Ich würde es vorteilhafter finden, wenn man sich für Lösungen einbringt und nicht nur für eine Verhinderung protestiert“, so der Bürgermeister.

Eine Petition gegen die Ansiedelung von Ölz haben nach Angaben der Bürgerinitiative bereits 1.200 Personen unterschrieben. Die Gemeinde will trotz des Widerstands am Projekt festhalten.

