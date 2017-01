Altach verliert Topstürmer Oberlin

Red Bull Salzburg holt Torjäger Dimitri Oberlin von Tabellenführer SCR Altach zurück. Die Salzburger überlegen, den 19-Jährigen selbst einzusetzen oder ihn nochmals zu verleihen - dann könnten auch die Altacher wieder zum Zug kommen.

Oberlin wird am Montag beim Trainingsauftakt der „Bullen“ in diesem Jahr dabei sein, wie Salzburgs sportlicher Leiter Christoph Freund am Donnerstagabend bestätigte.

Neun Tore für Altach

Oberlin wurde im Sommer von den Salzburgern an Altach verliehen. Dort entwickelte er sich zum Leistungsträger und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Altacher die Herbstsaison auf Rang eins abschlossen. Mit neun Ligatreffern belegt der Schweizer in der Torschützenliste Rang zwei.

Allerdings wurde im Leihvertrag des 19-Jährigen eine Klausel verankert, wonach Oberlin bereits in der Winterpause zurückgeholt werden kann. „Diese Klausel haben wir jetzt genutzt, um uns alle Optionen offenzuhalten“, so Freund.