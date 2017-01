Rodler Steu mit bestem Karriere-Ergebnis

Bei der Rodel-Europameisterschaft am Donnerstag am Königssee (D) hat der Bludenzer Thomas Steu mit seinem Tiroler Partner Lorenz Koller im Doppelsitzer Rang vier belegt. Für den Vorarlberger ist es das beste Karriereresultat.

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Die beiden Österreicher mussten sich nur drei deutschen Schlitten geschlagen geben. Der Sieg in der Europameisterschaft, die auch zum Weltcup gehört, ging dabei an Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt. Das bislang beste Weltcup-Resultat von Steu und Koller war ein sechster Platz in Lillehammer im November 2013. Schon am Mittwoch hatte das Duo den Nationencup gewonnen.