Polizei: Waffenbesitz erhöht Sicherheit nicht

„In privaten Haushalten wird die Sicherheit durch den Besitz von Schusswaffen nicht erhöht“ - das schreibt die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Die Zahl der Schusswaffenbesitzer ist in Vorarlberg stark gestiegen.

Die Zahl der Schusswaffenbesitzer ist vergangenes Jahr in Vorarlberg um 12,4 Prozent gestiegen - so stark wie nirgendwo sonst in Österreich. Damit besaßen Anfang Dezember genau 8.213 Vorarlberger eine gemeldete Schusswaffe- mehr dazu in Über 25.000 Schusswaffen im Umlauf.

Polizei bietet kostenlose Beratung an

In einer Aussendung betont die Landespolizeidirektion, dass Schusswaffen die Sicherheit in Privathaushalten nicht erhöhen. Es gebe viele andere Maßnahmen, die die Sicherheit zuhause erhöhen könnten. Das reiche von technischen Anlagen bis hin zur Nachbarschaftshilfe. Damit meint die Polizei eine erhöhte Aufmerksamkeit nicht nur in Bezug auf das eigene Haus, sondern auch auf umliegende Gebäude.

Auskünfte dazu und eine kostenlose Beratung bietet die Polizei im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Beratungsdienstes unter der Telefonnummer 059133/80-3333.