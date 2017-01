Mehrkampf-Ehepaar beendet Karriere

Das Hypo-Mehrkampf-Meeting in Götzis wird keine Teilnahme des Weltrekordlers Ashton Eaton erleben. Eaton und seine Frau, die dreifache Götzis-Siegerin Brianne Theissen-Eaton, haben gemeinsam ihren Rücktritt angekündigt.

Der zweimalige Zehnkampf-Olympiasieger Ashton Eaton ist noch nie in Götzis gestartet - 2015 war er zwar angereist, sagte seine Teilnahme aber kurzfristig gesundheitsbedingt ab. Nun wird er nie im Mösle-Stadion starten, denn am Mittwoch erklärte der Weltrekordler überraschend seinen Rücktritt. „Ich habe alles für den Zehnkampf gegeben. Ich tat, was ich konnte. Dank für die beste Zeit in meinem Leben. Ich höre auf“, teilte der 28 Jahre alte US-Amerikaner am Mittwochabend via Twitter mit. „Tut mir leid, dass ich nicht weitermachen kann“, räumte er ein. Eaton hält mit 9045 Punkten seit 2015 den Weltrekord im Zehnkampf.

Theisen-Eaton: Nach drei Götzis-Siegen ist Schluss

Auch seine Ehefrau, die Vize-Weltmeisterin von 2013 und 2015 sowie Olympia-Dritte von Rio und dreifache Götzis-Siegerin Brianne Theisen-Eaton, kündigte auf ihrer gemeinsamen Homepage ihr Karriereende an. Sie gab einen kleinen Einblick in ihr Seelenleben. Sie sei nach der vergangenen Saison mental erschöpft schrieb sie. Das Feuer, der Ehrgeiz, die Ziele, die sie beide angetrieben hätten seien nun erloschen. Theisen-Eaton hatte in den Jahren 2013, 2015 und 2016 in Götzis gewonnen.

APA/Stiplovsek

Bester Zehnkämpfer der Geschichte

Ashton Eaton gilt als bester Zehnkämpfer der Leichtathletik-Geschichte: Neben den zwei olympischen Goldmedaillen 2012 und 2016 holte er bei den Weltmeisterschaften 2013 und 2015 die Titel und wurde 2012 und 2014 auch Hallenweltmeister. „Ehrlich gesagt gibt es nicht mehr viel, was ich im Sport machen will“, schrieb er auf der Homepage.

Paar heiratete im Jahr 2013

Ashton Eaton und Brianne Theisen-Eaton hatten sich an der Universität von Oregon als Teenager kennengelernt und sind seit Juli 2013 verheiratet. Beide Leichtathleten sehen ihre Mission als erfüllt an. „Es gibt nichts mehr, dass ich im Sport noch tun wollte. Ich habe die physisch besten Jahre gegeben, um ans Limit zu kommen. Ob ich es erreicht habe? Das denke ich, wird niemals jemand schaffen“, so Eaton.

„Mein Leben ist stehen geblieben“

Im vergangenen Jahr bei den Hallen-Weltmeisterschaften gelang den beiden ein seltenes Gold-Double. Mit der Wiederholung dessen Monate später in Rio klappte es nicht ganz. „Ich habe die vergangenen vier Jahre alles gegeben, mein Leben daneben ist stehengeblieben“, gab Theisen-Eaton an. „Leichtathletik war vor allem anderen meine erste Priorität. Jetzt weiß ich, dass ich in diesem Sport nicht noch weiter kommen könnte.“