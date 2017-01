Verletzt und unterkühlt: Mann lag im Bachbett

Ein 20-Jähriger ist in Gaschurn im Montafon am Neujahrsmorgen rund drei Meter über eine steile Uferböschung abgestürzt. Laut Polizei blieb er mit einer Kopfverletzung am Rande des Baches liegen, bis er zufällig gefunden wurde. Fremdverschulden sei nicht ausgeschlossen.

Der 20-Jährige war zwischen 7.00 Uhr und 7.45 Uhr auf dem Radweg der Kirchdorfstraße unterwegs, als er im Bereich zwischen dem Lokal „Mühle“ und dem Parkplatz des dortigen Spar-Marktes über die Böschung fiel. Passanten fanden den stark unterkühlten Mann am Rande des Bachbettes, er wurde ins LKH Bludenz geflogen.

Wie es zum Sturz kam, ist laut Polizei noch unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei auch Fremdverschulden nicht auszuschließen. Es bestehe die Möglichkeit, dass der 20-Jährige im Zuge eines Streits ins Bachbett gestoßen wurde. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gaschurn (Tel. 059 133-8103) in Verbindung zu setzen.