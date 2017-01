Zahl der Unfälle im freien Skiraum vervielfacht

Skitouren liegen seit einigen Jahren im Trend. Das bereitet der Bergrettung und den Bergführern in Vorarlberg Sorgen. Denn gerade Neo-Tourengeher und Touristen sind sich der Gefahren abseits der Piste oft nicht bewusst.

Im vergangenen Winter gab es 15 Lawinen, in die insgesamt 45 Personen involviert waren. Davon wurden vier verletzt und fünf getötet. Im Vergleich zum Winter vor zwei Jahren hat sich die Zahl an ausgelösten Lawinen fast verdoppelt, die Zahl an involvierten Personen sogar verdreifacht.

„No Risk, No Fun“ - von wegen

Erschreckend sei aber, dass viele Tourengeher ohne Ausbildung und ohne entsprechendes Wissen ins alpine Gelände gehen würden, sagt Hanno Dönz, Obmann des Bergführerverbandes. Es sei paradox, dass viele bis zu 2.000 Euro in eine Ausrüstung stecken würden - aber nicht bereit seien, in einen Kurs zu investieren, der ihnen helfen würde, diese Ausrüstung erst gar nicht zu gebrauchen.

Und: „No Risk, No Fun“ gelte im freien Gelände definitiv nicht, warnt Wolfgang Bartl von der Bergrettung. Lawinengefahr bedeutet nämlich immer Lebensgefahr.

Kostenlose Suchtrainings im ganzen Land

Neben den Sicherheitsaspekten für die Menschen darf laut Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) aber auch etwas ganz anderes nicht vergessen werden: „Waldskifahren ist verboten - geht nicht!“ Es gehe nämlich darum, dass der Wald seine Funktion als Schutzwald auch in Zukunft ausüben könne.

Um den richtigen Umgang im alpinen Gelände zu lernen, finden am kommenden Samstag (7.1.) übrigens im ganzen Land kostenlose Suchtrainings der Bergrettung statt.