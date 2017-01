Schneebedeckter Weg: Wanderer abgestürzt

Ein 60-Jähriger ist am Dienstag bei einer Wanderung in Fraxern im Bezirk Feldkirch rund 70 Meter über steiles Gras- und Felsengelände abgestürzt. Er rutschte an einer exponierten Stelle eines schneebedeckten Wanderwegs aus und fand keinen Halt mehr.

Der 60-Jährige war mit seiner Familie von der Staffelalpe in Richtung Alpe Maisäß unterwegs, so die Polizei. In einem Bereich, in dem der Wanderweg einen steilen Hang quert, verlor der Mann an einer schmalen Stelle sein Gleichgewicht und stürzte ab. Der Mann erlitt Prellungen und Abschürfungen am gesamten Körper und musste vom Hubschrauber per Tau geborgen werden.

Erst am Dienstag war ein Wanderer auf dem gefrorenen Grasboden ausgerutscht und 300 Meter in die Tiefe gestürzt - mehr dazu in: Wanderer stürzt 300 Meter in den Tod. Die Bergrettung warnte daraufhin Wanderer davor, ohne entsprechende Auswüstung wie Steigeisen in die Berge zu gehen. Die Böden seien gefroren und die Wege teilweise stark vereist.