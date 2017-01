14-Jähriger löste große Suchaktion aus

Ein 14-jähriger Snowboarder aus Deutschland hat am Dienstag in Lech am Arlberg eine Suchaktion ausgelöst. Der Jugendliche war am späteren Nachmittag nicht beim vereinbarten Treffpunkt seines Skivereins erschienen.

Der Vereinschef schaltete die Polizei ein, eine große Suchaktion blieb ohne Erfolg. Allerdings meldete sich der Teenager kurz nach 19.00 Uhr selbst bei der Polizei. Der 14-Jährige sagte, dass er seine Gruppe bei einer Pistenabzweigung aus den Augen verloren habe. Er wurde nach Polizeiangaben wohlbehalten in seine Unterkunft gebracht. An der Suchaktion waren neben der Polizei auch die Bergrettung sowie Hubschrauber beteiligt, auch eine Drohne mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt.

Schwere Knieverletzung: Zeugen gesucht

Ebenfalls in Lech mussten Pistenretter ausrücken, nachdem sich eine 37-Jährige Skifahrerin schwere Verletzungen am Knie zugezogen hatte. Auf der Piste 200 - rund 100 Meter unterhalb der Bergstation Petersboden - hielt sie kurz an, beim Losfahren querte ein Skifahrer im roten Skianzug ihre Spur, wobei sich die Skispitzen der beiden berührten. Der Mann blieb stehen und fragte, ob er warten solle. Dies habe sie verneint und ihm mitgeteilt, dass er seine Fahrt fortsetzten könne, so die Frau. Die Polizeiinspektion Lech bitte um Hinweise (Tel. +43 (0) 59 133 8105).