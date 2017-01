Makler: Immobilienpreise steigen weiter

Bei den Immobilienpreisen ist und bleibt Vorarlberg eines der teuersten Bundesländer. Der Immobilienvermittler RE/MAX rechnet zudem mit weiteren Preissteigerungen, die in Vorarlberg am stärksten ausfallen dürften.

Die Preise für Grundstücke, Häuser und Wohnungen sollen in Vorarlberg laut den Einschätzungen der RE/MAX-Makler heuer um 7,5 Prozent steigen - der stärkste Zuwachs in Österreich. Als Gründe für die Preissteigerung gelten die knappe Ressource Boden, hohe Baukosten und die starke Nachfrage nach Immobilien. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise im Land bewegen sich von 100 Euro in Randgebieten bis zu 2.000 Euro am Pfänderhang in Bregenz, sagt Immobilientreuhänder Reinhard Götze.

Horten von Immobilien heizt Markt weiter an

Auch die Zahl der Kaufverträge ist im vergangenen Jahr gestiegen - um 7,5 Prozent im Vergleich zu 2015. Stark nachgefragt sind gebrauchte Häuser und Wohnungen in der Preislage zwischen 300.000 und 450.000 Euro. Das Kaufen und Horten von Immobilien wegen der Niedrigzinsphase heize den Markt weiter an, so dass die Immobilienpreise auch in den nächsten Jahren steigen dürften, so die Einschätzung.