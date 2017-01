Polizisten bei Schießerei verletzt - Täter flüchtig

In Rehetobel in der benachbarten Schweiz sind zwei Polizisten durch Schüsse verletzt worden. Der als gefährlich eingestufte Täter befindet sich auf der Flucht, er dürfte bewaffnet sein. Die Tat ereignete sich knapp 20 Autominuten von der Vorarlberger Grenze entfernt.

Zu der Schießerei kam es gegen 9.00 Uhr, als Polizisten ein Haus in Rehetobel im Kanton Appenzell Ausserrhoden durchsuchen wollten. Laut Behördenangaben eröffnete der 33-jährige Verdächtige das Feuer auf die Polizisten, zwei Beamten wurden durch Schüsse verletzt, einer davon schwer. Rehetobel liegt in der Nähe des Ortes Heiden knapp 20 Autominuten von der Vorarlberger Grenze bei Gaißau entfernt.

Mutmaßlicher Täter wohl zu Fuß auf der Flucht

Laut Hanspeter Saxer, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, ist der mutmaßliche Täter ermutlich zu Fuß auf der Flucht, er wird als gefährlich eingestuft. Laut Saxer wird in einem Gebiet bei Rehetobel mit Hundestaffeln nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Mehrere Straßen in dem Bereich sind gesperrt, die Polizei kontrolliert Fahrzeuge. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weiter geschossen wird, so Saxer. Über die Hintergründe der Hausdurchsuchung hat die Polizei keine Angaben gemacht.