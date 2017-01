Historisches Haus ohne Bewilligung abgerissen

Rund 500.000 Euro könnte einen Hausbesitzer ein Vergehen gegen den Denkmalschutz kosten. Er hatte das aus dem 14. Jahrhundert stammende ehemalige Gasthaus Linde in Innerbraz ohne Bewilligung abreißen lassen.

„Vergehen nach dem Denkmalschutzgesetz“ lautet der Vorwurf, mit dem sich ein niederländischer Staatsbürger Dienstagvormittag beim Landesgericht in Feldkirch konfrontiert sieht. Kläger ist das Bundesdenkmalamt, das das sogenannte Haid-Haus in Innerbraz unter Schutz gestellt hatte. Der Niederländer hatte das Haus - das in seinem Eigentum steht - ohne denkmalbehördliche Bewilligung im April 2015 abreißen lassen.

Historisches Gebäude

Das aus dem 14. Jahrhundert stammende ehemalige Gasthaus Linde stellt einen Markstein in der Geschichte des Klostertals dar. An einem historischen Verkehrsweg gelegen, war es über Jahrhunderte Treffpunkt der Reisenden.

Teile der Fassade waren reich verziert, Fenster und Türen stammten aus der Barockzeit. Während des Baus der Arlbergbahn waren in diesem Gebäude Trentiner untergebracht. Darum auch die bis in die jüngste Vergangenheit erhaltene Aufschrift „Albergo“.