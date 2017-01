Vorarlberg soll Schnee bekommen

Nun soll endlich Schnee kommen. Laut ORF-Wetterprognose wird es ab Montagabend winterlich in Vorarlberg. Im ganzen Land soll es einige Zentimeter schneien. Vor allem in den Wintersport-Orten wird der Schnee sehnlichst erwartet.

Laut Wetterbericht dürfte es endlich so weit sein. Montagabend bis Mitternacht soll es immer wieder, zum Teil kräftig, schneien. Somit kommen überall ein paar Zentimeter Neuschnee zusammen. Im Lauf der zweiten Nachthälfte legt der Schneefall immer mehr Pausen ein oder hört ganz auf. Die Temperaturen sinken auf minus 8 bis minus 3 Grad - mehr dazu in vorarlberg.ORF.at-Wetter.

Wintersport-Orte warten sehnsüchtig

In den Wintersport-Orten wartet man besonders sehnsüchtig auf den Schnee. Bislang konnten Wintersportler nur auf Kunstschnee fahren. In vielen Tourismusorten fehlte das Wintergefühl komplett - mehr dazu in „Bonjour tristesse“ in den Skigebieten (vorarlberg.ORF.at; 30.12.2016).

Land in den letzten Tagen zweigeteilt

In den letzten Tagen war das Land zweigeteilt. In der Höhe strahlender Sonnenschein, in den Tiefen des Rheintales gab es dicken Nebel.

