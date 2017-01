Skifahrerin gegen Felsen geprallt

Eine 41-Jährige ist am Neujahrstag im Skigebiet von Lech am Arlberg gegen einen schneefreien Felsen geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Auch in Gargellen stürzte eine Skifahrerin schwer.

Die 41-jährige Frau in Lech hatte auf einer stark vereisten Piste die Kontrolle verloren und geriet über den Pistenrand hinaus, wo sie gegen den Felsen stürzte. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber „Gallus 1“ ins Krankenhaus Bludenz geflogen, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als die 41-Jährige von der Steinmähder-Bergstation in Richtung Rotschrofen-Bergstation unterwegs war. Etwa in der Hälfte der Abfahrt wurde ihr eine stark vereiste Stelle zum Verhängnis.

Schwerer Unfall in Gargellen

Eine 20-jährige Skifahrerin hat sich bei einem Sturz in Gargellen am Neujahrstag eine Gehirnerschütterung und Knieverletzungen zugezogen. Ein Ski war aufgegangen, die Frau stürzte in der Folge gegen einen Fangzaun.

Die Frau war auf der rot markierten Piste 1 im Skigebiet Schafberg unterwegs, als sich an einer eisigen Stelle die Skibindung öffnete. Die 20-Jährige verlor einen Ski, stürzte und krachte gegen einen Fangzaun am Pistenrand, berichtet die Polizei. Sie wurde von der Pistenrettung mit dem Akja geborgen und ins Krankenhaus gebracht.