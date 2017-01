Silvester war Nacht der Vandalen

Vandalen haben in der Silvesternacht teils erheblichen Sachschaden in Vorarlberg verursacht. Vor allem mit Hilfe von Böllern wurden Container gesprengt, ein Postkasten ging in die Luft und auch Abfalleimer waren beliebte Ziele der Zerstörer.

In Bizau im Bregenzerwald warfen unbekannte Täter in der Silvesternacht Böller in den Postkasten bei einer Bushaltestelle. Dabei wurden auch die Verglasung und die Holzkonstruktion der Haltestelle beschädigt.

Polizei

Schneestangen auf die Fahrbahn geworfen

In Hörbranz wurden Abfalleimer und Sitzbänke mit Böllern beschädigt, sowie Schneestangen abgebrochen. Auch in Au trieben Vandalen in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres ihr Unwesen. Sie rissen Schneestangen aus und warfen sie auf die Fahrbahn - mehr dazu in Schneestangen auf die Fahrbahn geworfen.

Überreste von „Cobra-Böllern“ gefunden

In Lauterach zerstörten Unbekannte in der Silvesternacht - zwischen 20.00 und 9.00 Uhr - in der Hofsteigstraße zwei Abfalleimer bei der Bushaltestelle Wolfurterstraße. Sie warfen Böller in die Eimer. Es wurden Überreste von „Cobra“-Böllern gefunden.

Polizei

Kunststoff-Container angezündet

Zu einem Containerbrand wurde die Feuerwehr in der Silvesternacht in Bregenz gerufen. Mit Hilfe von Böllern zündeten Unbekannte gegen 20.00 Uhr in der Achsiedlung einen Kunststoffcontainer an. Das Feuer griff dabei auch auf einen danebenstehenden Container aus Kunststoff über. Beide Behälter wurden gänzlich zerstört. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Die Polizei bittet zu allen Vorfällen, um Hinweise.

Link: