Skifahrerin erleidet Gehirnerschütterung

Eine 20-jährige Skifahrerin hat sich bei einem Sturz in Gargellen am Neujahrstag eine Gehirnerschütterung und Knieverletzungen zugezogen. Ein Ski war aufgegangen, die Frau stürzte in der Folge gegen einen Fangzaun.

Die Frau war auf der rot markierten Piste 1 im Skigebiet Schafberg unterwegs, als sich auf einer eisigen Stelle die Skibindung öffnete. Die 20-Jährige verlor einen Ski, stürzte und krachte gegen einen Fangzaun am Pistenrand, berichtet die Polizei. Sie wurde von der Pistenrettung mit dem Akja geborgen und ins Krankenhaus gebracht.