Silbermedaille für Vorarlberger Neujahrsbaby

Im Rennen um das Neujahrsbaby 2017 hat Vorarlberg die Silbermedaille gemacht. Das Rennen war knapp: Hannah aus Vorarlberg kam um 00.02 Uhr auf die Welt. Lea in Niederösterreich war eine Minute schneller.

Das Landeskrankenhaus Feldkirch hat das Rennen um das Vorarlberger Neujahrsbaby gewonnen. Nur zwei Minuten nach Mitternacht ist Hannah auf die Welt gekommen. Um 1.53 Uhr kam - ebenfalls ein Mädchen - im Landeskrankenhaus Bregenz zur Welt. Hannah wiegt 3.630 Gramm und ist 52 cm groß, wie das Krankenhaus der APA in der Silvesternacht mitteilte. Die Geburt war demnach spontan. Es handelt sich um das erste Kind der Eltern.

Im Landeskrankenhaus Bregenz kam um 1.53 Uhr in der Silvesternacht Lisa zur Welt. Es habe sich um eine Spontangeburt gehandelt, alle seien wohlauf, hieß es aus dem Krankenhaus. Das Mädchen ist 45 Zentimeter groß und wiegt 2.424 Gramm. Es ist das zweite Kind.

Neujahrsbaby 2017 kommt aus Niederösterreich

Das Vorarlberger Neujahrsbaby musste sich nur dem niederösterreichischen geschlagen geben. Lea kam in der Silvesternacht um 0.01 Uhr im Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs auf die Welt - mehr dazu in Niederösterreicherin Lea ist Neujahrsbaby 2017 (noe.ORF.at; 1.1.2017).