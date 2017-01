Silvesternacht: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die Silvesternacht in Vorarlberg ist alles anderes als ruhig verlaufen. Die Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz. Allein die Feuerwehr musste 15-mal ausrücken. Unter anderem standen Balkone und Müllcontainer in Flammen. Auch Wiesenbrände wurden gemeldet.

Zu einem Containerbrand wurde die Feuerwehr in Bregenz gerufen. Mit Hilfe von Böllern zündeten Unbekannte gegen 20.00 Uhr in der Achsiedlung einen Kunststoffcontainer an. Das Feuer griff dabei auch auf einen danebenstehenden Container aus Kunststoff über. Beide Behälter wurden gänzlich zerstört. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Polizei

Wiesenbrände in Nüziders und Brand

In Feldkirch etwa hatte ein Mann eine glühende Feuerwerksbatterie mit ins Haus genommen und einen Brand verursacht. Im Gemeindegebiet von Nüziders brannte eine Wiese, in der Gemeinde Brand stand eine Fläche von 300 Quadratmetern in Flammen. Waldbrände sind glücklicherweise ausgeblieben.

Stark

Sämtliche Zwischenfälle seien glimpflich ausgegangen - niemand sei ernsthaft verletzt worden, so Adi Rohrer, Einsatzleiter bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Bereits am Samstag verursachten „Schweizerkracher“ einen Wiesenbrand in Faschina - mehr dazu in „Schweizerkracher“ löste Brand aus (vorarlberg.ORF.at; 31.12.2016)

Link: