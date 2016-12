Verstärkte Polizeikontrollen bei Silvesterfeiern

In der Silvesternacht finden allerorts öffentliche Feiern zum Jahreswechsel statt. In Zeiten der europaweiten Terrorangst werden auch in Vorarlberg die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, wie Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) bestätigt.

Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es in Zeiten der europaweiten Terrorangst nicht, so Schwärzler - deshalb würden alle Vorkehrungen getroffen und die Situation im Land genau beobachtet, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen.

APA/Hans Punz

Raketen-Verbot in Vorarlberger Gemeinden

In vielen Vorarlberger Gemeinden dürfen heuer an Silvester keine Raketen gezündet werden. Aufgrund der teils extremen Trockenheit haben Bürgermeister die Erlaubnis nicht erteilt - mehr dazu in Raketen-Verbot in Vorarlberger Gemeinden.

Das Feuerwerk als Gefahr für Mensch und Natur

Die Landesregierung ruft beim Silvester-Feuerwerk zu Mäßigung auf: Die Knallerei steigere die Feinstaubwerte und bedeute vor allem für Tiere einen ungeheuren Stress. Zudem gibt es in manchen Landesteilen eine erhöhte Waldbrandgefahr - mehr dazu in Das Feuerwerk als Gefahr für Mensch und Natur (vorarlberg.ORF.at; 30.12.2016).