Nudeltopf führt zu Feuerwehr-Großeinsatz

Großbrandalarm am Freitag in Feldkirch-Levis: Über 80 Feuerwehrleute rückten aus, um einen Brand in einem Mehrparteienhaus zu löschen. Letztlich handelte es sich „nur“ um einen Glimmbrand - ein Pensionist war beim Spaghetti-Kochen eingeschlafen.

Gegen 16.00 Uhr stellte der 81-Jährige einen Topf Nudeln auf den Herd in seiner Wohnung, legte sich hin und schlief ein. Kurze Zeit später wurde er vom Rauch geweckt, der sich in seinen Räumlichkeiten ausbreitete. Er griff zum Feuerlöscher und löschte den Brand.

Als die Feuerwehren, Feldkirch, Altenstadt, Nofels, Tisis und Tosters mit einem Großaufgebot von 14 Fahrzeugen und 83 Mann eintrafen, stellten sie lediglich einen Glimmbrand am Herd fest. Sie rissen die dahinterliegende Wand auf, um mögliche Glutnester ausfindig zu machen, wurden aber nicht fündig.

Laut Polizei blieb der Pensionist bei dem Vorfall unverletzt. Neben den fünf Feuerwehren waren auch die Rettung und die Polizei mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Während des Einsatzes wurde der Verkehr kurzzeitig umgeleitet, zu größeren Behinderungen kam es nicht.