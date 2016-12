Land ruft zu Einschränkung bei Feuerwerk auf

Die Landesregierung ruft dazu auf, die Feuerwerke zu Silvester zeitlich und räumlich einzuschränken. Die Grenzwerte für Lärm und Feinstaub würden in der Silvesternacht deutlich überschritten, zudem würden die Tiere unter dem Feuerwerk leiden.

Um die Feinstaubwerte im Rahmen zu halten und die Tiere nicht zu sehr zu belasten, bitte die Landesregierung die Bevölkerung, das Feuerwerk generell zu reduzieren und das Zünden der Knallkörper ausschließlich auf die Zeit des Jahreswechsels zu beschränken.

Feinstaub-Grenzwerte deutlich überschritten

In der Silvesternacht würden die Grenzwerte für Lärm und Feinstaub oft um das Vielfache überschritten, so Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne). Feuerwerkskörper seien die Ursache für eine Reihe von Schadstoffbelastungen in der Luft. Wenn Feuerwerkskörper abbrennen, steige die Belastung der Luft explosionsartig an, der Feuerwerksqualm bestehe zu großen Teilen aus Feinstaub. Es sei erwiesen, dass sich dieser lungengängige Feinstaub negativ auf die Atemwege auswirke.

Appell an Bürgermeister im Land

Rauch appelliert deswegen auch an die Bürgermeister, die Feuerwerke zeitlich und räumlich einzuschränken - „etwa zwischen 23.30 und 0.30 Uhr, oder nur in bestimmten Bereichen oder an bestimmten Plätzen zu genehmigen“. Bereits Feuerwerke mit der Kennzeichnung „Kategorie F2“ (Feuerwerkskörper mit geringem Lärmpegel) sind im Ortsgebiet eigentlich verboten. Dieses Verbot kann aber von den Gemeinden per Verordnung aufgehoben werden, wenn die Lärmbelästigung „nicht unzumutbar ist“ und die Gesundheit nicht gefährdet wird.

Schwärzler: Kein Feuerwerk in Nähe von Bauernhöfen

Dass auch die Tiere sehr stark unter dem für sie ungewohnten und oft stundenlangen Knall- und Blitzlichtgewitter leiden, gibt auch Tierschutzlandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) zu bedenken. Deshalb sollten in der Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben und Tierheimen keine Feuerwerke gezündet werden.

Auch solle auf das Abfeuern auf Weideflächen verzichtet werden, so Schwärzler. Nicht verrottbare Plastik- und Metallteile könnten in das Tierfutter gelangen und bei den Tieren schwere gesundheitliche Störungen auslösen. Zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt müssen die Reste des Feuerwerks entsorgt werden, betont Schwärzler.

Verbot wegen Brandgefahr in einigen Gemeinden

Einige Bürgermeister haben Feuerwerke in ihren Gemeinden bereits verboten, weil aufgrund der Trockenheit Brandgefahr bestehe - mehr dazu in: Raketen-Verbot in Vorarlberger Gemeinden.