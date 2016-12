Vier Skifahrer in Lech in Unfall verwickelt

Gleich mehrere Wintersportler waren am Dienstag in einen Skiunfall in Lech verwickelt. Ein 50-jähriger Deutscher erlitt einen Kreuzbandriss, die Polizei bittet um Hinweise.

Der Deutsche fuhr gegen 12.10 Uhr auf der blauen Piste vom Kriegerhorn ab. Im stark frequentierten Steilhang „Felpl“ machte er Kurzschwünge und kollidierte dabei mit einem Belgier. Der Deutsche stürzte, der Belgier begann zu straucheln und berührte zwei weitere Skifahrer. Alle drei Männer stürzten.

Weil keiner der Beteiligten von einer Verletzung ausging, tauschten sie lediglich ihre Namen aus. Der Kreuzbandriss im rechten Knie wurde beim Deutschen erst festgestellt, nachdem er bereits selbstständig ins Tal abgefahren war.

Die Polizeiinspektion Lech ist damit beschäftigt, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Weil der Name des Belgiers nicht gesichert ist und die anderen beiden Namen unbekannt sind, bittet sie um Hinweise unter der Telefonnummer 0043 (0)59 133 8105.