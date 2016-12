Wanderer stürzt 25 Meter ab - schwer verletzt

Ein deutscher Wanderer ist am Mittwochnachmittag in Schröcken verunglückt. Auf einem eisigen Wegstück rutschte er aus und stürzte 25 Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche.

Der 50-Jährige war gegen 16.20 Uhr auf dem Rückweg von der Fellealpe, als er auf einer abschüssigen, vereisten Wegpassage ausrutschte, die mit Schnee bedeckt war. Der Deutsche stürzte 25 Meter über steiles, steiniges Gelände in das Fellebachtobel. Auch der Eispickel, den er bei sich trug, half ihm nicht dabei, das Abrutschen zu verhindern.

Über sein Handy erreichte der 50-Jährige seine Lebensgefährtin, die dann die Einsatzkräfte verständigte. Das Team des Rettungshubschraubers „Gallus 1“ fand den Deutschen und barg ihn mithilfe eines Taus. Der Mann wurde mit zwei Rippenbrüchen, einem Bruch des rechten Ellbogens und einer Lungenprellung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.