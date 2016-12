MRT-Untersuchungen: Wartezeiten verkürzt

Im MRT-Institut in Bregenz kam es bis Herbst immer wieder zu Engpässen mit langen Wartelisten. Seitdem es MRT-Geräte in den Krankenhäusern Bregenz und Dornbirn gibt, haben sich die Wartezeiten stark verkürzt - zumindest vorerst.

Bei einer Magnetresonanztomographie (MRT) können Schnittbilder von Organen, Knochen oder Gewebe gemacht werden.

Die Zahl der MRT-Untersuchungen steigt seit Jahren überproportional - deshalb zahlen die Krankenkassen nur eine begrenzte Anzahl. 2015 wurde dieser Rahmen - speziell in Bregenz - nicht voll ausgeschöpft, sagt GKK-Obmann Manfred Brunner. Heuer hingegen schon.

Die Wartezeiten seien kürzer geworden, in Bregenz liegen sie aktuell bei zwei bis vier Wochen. Beschwerden von Versicherten habe es seit Herbst nicht mehr gegeben, sagt Brunner. Der Aufwand sei gestiegen, deutlich mehr Patienten seien behandelt worden: Wurden im gesamten Jahr 2015 noch 4,6 Mio. Euro für MRT-Untersuchungen ausgegeben, so seien es in den ersten drei Quartalen 2016 schon 4,3 Mio. Euro gewesen.

Mehr Untersuchungen im niedergelassenen Bereich

Es habe deutlich mehr Untersuchungen für Patienten im niedergelassenen Bereich gegeben, sagt Herbert Vonbank vom gleichnamigen Radiologie-Institut in Bregenz. Grund sei, dass in den Krankenhäusern Bregenz und Dornbirn weniger stationäre Untersuchungen durchgeführt worden seien. Deswegen sei es gelungen, mehr ambulante Untersuchungen durchzuführen - bei gleichbleibendem Personalstand.

Im Jahr davor sei das Institut umgezogen, auch deshalb habe es weniger Untersuchungen gegeben. Laut Vonbank ist langfristig aber wieder mit mehr Untersuchungen zu rechnen. Die jährliche Zunahme bei MRT-Untersuchungen liege bei rund acht Prozent, das sei einfach der medizinische Fortschritt. Die Methoden der Magnetresonanz würden heutzutage viel mehr wertgeschätzt und öfter eingesetzt.

GKK will Liste erstellen

Die Krankenkassen wollen nun Listen mit Krankheitsbildern erarbeiten, bei denen MRT-Untersuchungen sinnvoll bzw. nicht sinnvoll sind, so GKK-Obmann Brunner. Damit seien auch die Ärzte besser abgesichert, wenn sie die Untersuchung ablehnen.