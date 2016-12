Integration - Mittelschulen arbeiten zusammen

Die Stadt Dornbirn hat ein neues Konzept erarbeitet, um Flüchtlingskinder sprachlich wie gesellschaftlich besser zu integrieren. Nun arbeiten alle fünf Dornbirner Mittelschulen zusammen.

Im aktuellen Schuljahr werden im Dornbirner Schulverbund 995 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Sie stammen aus 32 Nationen und gehören 21 verschiedenen Konfessionen an.

Standort-übergreifender Deutschunterricht

Für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache gibt es einen speziellen Unterricht - genannt DAZ (Deutsch als Zweitsprache). Deutsch wird wie eine Fremdsprache unterrichtet. Im Schulverbund der Mittelschulen wird dieser Unterricht standort-übergreifend organisiert und eingeteilt.

Die Flüchtlingskinder behalten trotzdem in ihren Stammschulen ihre fixen Klassen. Das sei ein wichtiges Element in der sozialen Integration. Der Koordinator der Vorarlberger Mittelschulen, Dietmar Bickel, hält dieses Konzept für äußerst effizient und sinnvoll. Laut Bickel praktizieren auch die beiden Mittelschulen in Hard ein ähnliches Konzept.