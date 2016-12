Müllabfuhr nach Feiertagen im Dauereinsatz

Geschenkspapier, Schachteln, Flaschen: Kaum ist Weihnachten vorbei, stapelt sich bei den Vorarlberger Müllinseln der Abfall. Zumindest in Bregenz scheint man das Problem heuer in den Griff bekommen zu haben.

Um halb sechs Uhr am Dienstagmorgen fährt der Papiersammelwagen des Müllentsorgers Stark seine Runden durch Bregenz. Zur Überraschung der Müllmänner liegt nur an einer einzigen Sammelstation Papierabfall neben den Containern - in anderen Jahren sah das ganz anders aus.

Grund dafür sei, dass die Männer in den leuchtenden gelben Westen schon am Freitag und am Samstag vorgearbeitet haben, sagt Thomas Zumtobel, der selbst an diesem Morgen im Einsatz ist. Zudem habe der Bauhof Bregenz an den vergangenen Tagen sämtliche Stationen abgefahren und den Müll eingeladen.

Disziplin wird besser

Das Team vom Bauhof Bregenz habe damit verhindern wollen, dass es an den Altpapierstationen zu Überfüllungen kommt, sagt Bauhofleiter Erich Knappitsch. Wenn schon Müll daliege, komme immer noch mehr Müll dazu. Man sei froh darüber gewesen, dass Weihnachten auf ein Wochenende gefallen sei - das verringere die Zahl der Feiertage.

Dass es heuer an den Papiermüllstationen verhältnismäßig ordentlich zugeht, hat aber mit dem pausenlosen Einsatz der Müllentsorger zu tun und ist nicht auf mehr Disziplin der Bewohner zurückzuführen. Zwar sei die Sauberkeit besser geworden, sagt Knappitsch, die Leute würden ihre Sachen aber immer noch gerne wegschmeißen und dann Reißaus nehmen. Vor drohender Arbeitslosigkeit brauche man sich bei der Müllentsorgung nicht zu fürchten.