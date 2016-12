Opferstockdieb festgenommen

In Höchst ist ein 30-jähriger Mann festgenommen worden, der mehrere Opferstockdiebstähle begangen haben soll. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Der Mann wurde am 22. Dezember direkt nach einem Diebstahl aus einem Opferstock in der Pfarrkirche Höchst festgenommen, berichtet die Polizei. Vier solche Diebstähle in Höchst seien ihm bereits nachgewiesen worden, weitere Ermittlungen laufen.