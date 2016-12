Pkw 15 Meter abgestürzt - Lenker befreit sich selbst

Rund 15 Meter ist ein 30-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagvormittag in Egg abgestürzt. Der Mann konnte sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Er erlitt Prellungen, sein Fahrzeug wurde komplett zerstört.

Gegen 8.00 Uhr fuhr der 30-Jährige auf der L200 von Müselbach in Richtung Egg. Etwa 200 Meter vor der Tuppen-Brücke geriet er auf die Gegenfahrbahn, durchbrach in der Folge ein Brückengeländer und stürzte rund 15 Meter in die Tiefe, berichtet die Polizei. Der Motor wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert. Der Lenker konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien und den Hang hinaufklettern.

Kurze Zeit später wurde der 30-Jährige von einer Pkw-Lenkerin am Straßenrand entdeckt. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte. Das Unfallopfer wurde an Ort und Stelle vom Notarzt und der Rettung erstversorgt und anschließend mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der Mann erlitt Prellungen.

Tier ausgewichen?

Der 30-Jährige gab an, er sei von der Fahrbahn abgekommen, weil er einem Tier ausweichen wollte. Ein Alkoholtest verlief negativ. Die Fahrbahn war während der Aufräumarbeiten rund ein Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Egg mit drei Fahrzeugen und 20 Personen, zwei Polizeistreifen sowie Rettung und Notarzt waren ebenfalls vor Ort.