Nazi-Schmierfinken mit Rechtschreibschwäche

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte das BMX-Clubheim in Bludenz mit Nazi-Symbolen beschmiert. Bemerkenswert: Den Namen des nationalsozialistischen Diktators schrieben die Täter falsch.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen 11.00 Uhr am Freitagvormittag und 10.45 Uhr am Samstagvormittag zuschlugen. Mit einem roten Lackspray sprühten die Täter drei Hakenkreuze mit einer Größe von bis zu zwei Metern auf die Außenfassade des Gebäudes - allerdings seitenverkehrt. Auch „Heil Hittler“ stand in großen Lettern auf dem Gebäude geschrieben - man beachte die beiden „t“ im Namen des Diktators. Die Polizeiinspektion Bludenz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 8100.