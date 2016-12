Brand durch Kerze: Katze verhindert Schlimmeres

In einer Bregenzer Wohnung ist in der Nacht auf Freitag wegen einer vergessenen Kerze ein Brand ausgebrochen. Eine Katze weckte die Hausbewohner durch ihr Miauen. Dadurch konnten sie sich unverletzt ins Freie retten. Die Wohnung ist allerdings unbewohnbar.

Der Brand brach gegen 2.00 Uhr im Wohnzimmer eines Hauses in Bregenz aus: Die Familie hatte vergessen, eine in einer Bambusschale stehende Kerze zu löschen. Als die Kerze abgebrannt war, fing die Schale zu brennen an, und das Feuer griff auch auf die Couch über.

Laute Miauen weckt Hausbewohner

Gewarnt wurde die 40-jährige Mutter, die bereits schlief, durch das laute Miauen ihrer Katze. Die Frau konnte sich und ihre drei Kinder im Alter von zehn, zwölf und 17 Jahren in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Bregenz-Rieden konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter.