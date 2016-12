Martin Scherb ist neuer Altach-Trainer

Martin Scherb wird neuer Cheftrainer beim SCR Altach. Der Vertrag mit dem 47-jährigen Niederösterreicher ist bis zum Sommer 2018 datiert.

Der ehemalige Betreuer des SKN St. Pölten wird Nachfolger von Interimscoach Werner Grabherr, der auf Damir Canadi folgte und sich nun aufgrund der fehlenden UEFA-Pro-Lizenz zurückziehen muss. Canadi hatte im November zu Rapid Wien gewechselt - mehr dazu in Trainer Damir Canadi verlässt Altach.

Neuer Trainer für Altach Im Beitrag von Thomas Österle sehen Sie Georg Zellhofer, Sportdirektor beim SCR Altach.

Scherb zeichne aus, dass er ein absoluter Teamplayer und seine Ansprache an die Spieler sehr gut sei, sagt Sportdirektor Georg Zellhofer über den neuen Trainer. In den Gesprächen habe Scherb den ganzen Verein überzeugt.

Früherer Trainer in St. Pölten und Sky-Experte

Scherb wurde im Jänner 2007 Trainer des damaligen Regionalligisten SKN St. Pölten, den er ein Jahr später in die Erste Liga führte. Im September 2013 erfolgte die Trennung des 47-Jährigen vom nunmehrigen Bundesligisten. Zuletzt arbeitete Scherb unter anderem als Experte beim Pay-TV-Sender „Sky“.

Nun feiert der Vater zweier Töchter bei Altach sein Comeback als Trainer. Scherb wird mit Trainingsbeginn am 9. Jänner 2017 sein Amt beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer übernehmen. Er soll am 27. Dezember offiziell vorgestellt werden. Das erste Pflichtspiel absolviert er mit den Vorarlbergern am 11. Februar 2017 auswärts gegen die Admira.

