Autobrand: Betrunkener fuhr in Bachbett

Mit einem Fahrzeugbrand hat ein Unfall in der Nacht auf Freitag in Dornbirn geendet. Der 31-jährige Lenker, der betrunken hinter dem Steuer saß, fuhr am Ende der Straße in ein Bachbett. Das Auto geriet in Brand.

Kurz vor Mitternacht war der Autofahrer auf der Höchsterstraße von Dornbirn kommend in Richtung Sender unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Zellgasse hat er laut Polizeiangaben das Straßenende übersehen und fuhr in ein Bachbett. Daraufhin geriet das Fahrzeug in Brand.

Polizei Dornbirn

Der 31-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei verlief der Alkotest positiv. Zudem hat der Mann keinen Führerschein.