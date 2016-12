Erste Absolventen für Integra-Projekt

Am Donnerstag wurden die Zertifikate für das Integra-Projekt „Talent-College - Fit for Job“ überreicht. Jugendliche Asylwerber mussten dafür drei Monate lang Deutsch-, Mathematik- und Verhaltenskurse besuchen.

25 junge Flüchtlinge im Alter zwischen 15 und 20 Jahren bekamen das Abschluss-Zertifikat überreicht. 3 Monate lang haben sie dafür Kurse besucht. Auf dem Lehrplan standen Deutsch, Englisch, Mathematik, Landeskunde und ein Kurs über Werte und Verhalten in Österreich.

Integra-Zertifikate verliehen Im Beitrag sehen Sie: Wanli Hanan; Ali Reza; Akbari Rogya; Robert Baljak, Projektleiter Integra; Bernhard Bereuter, Arbeitsmarktservice; Maisam Mohibi

Viele der erfolgreichen Absolventen wussten schon, wie es jetzt weitergehen soll: Wanli Hanan aus Syrien will IT Technik erlernen, Ali Reza aus Afghanistan will seinen Pflichtschulabschluss in Bregenz machen und dann als Kellner arbeiten - und Akbari Rogya möchte zunächst den Pflichtschulabschluss machen und später vielleicht studieren.

Wertevermittlung schwierig

Die ursprünglich geplanten Lernziele mussten zu Beginn des Projektes „Talent-College“ kräftig nach unten revidiert werden, sagte Projektleiter Robert Baljak: „Wir haben festgestellt, dass es klassische Jugendlich sind, die wenige Qualifikationen mitbringen, die wenige Vorstellungen haben, und die ganz wenige Deutschkenntnisse mitgebracht haben.“

Besonders schwierig sei es gewesen, österreichische Werte zu vermitteln - etwa die Pünktlichkeit. „Aber: das kann man trainieren“, grinste Bereuter. Für die Jugendlichen sei es ein wichtiger erster Schritt in Richtung Arbeitsmarkt, sagte Bernhard Bereuter vom Arbeitsmarktservice. Zehn der Kursteilnehmer hatten schon eine fixe Lehrstelle, die anderen bekommen jetzt Praktikumsplätze.