Rechnungshof kritisiert Landwirtschaftskammer

Der Landesrechnungshof hat die Vorarlberger Landwirtschaftskammer geprüft. Mangelhafte Transparenz, enge Verflechtungen und verschiedene Abrechnungen gehören zu den Kritikpunkten des Prüfberichts.

74 Millionen Euro werden jährlich in Vorarlberg in den landwirtschaftlichen Raum investiert. Allein das Land schütte jährlich über 34 Millionen Euro an Fördermitteln für die Landwirtschaft und die ländlichen Regionen aus, von Bund und EU kämen pro Jahr noch weitere 40 Millionen Euro dazu, sagte Landesrechnungshofsdirektorin Brigitte Eggler-Bargehr bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

„Kammer hat sich nicht bereichert“

Mehr als sechs Millionen Euro erhält die Landwirtschaftskammer, um damit vom Land beauftragte Leistungen zu erbringen und Fördermittel auszuschütten. Im Bundesländervergleich sei der Landesmitteleinsatz im Verhältnis zur Anzahl der Betriebe mit 9.000 Euro pro Betrieb im westlichsten Bundesland mit Abstand am höchsten. Zum Vergleich: Salzburg liegt mit 4.000 Euro auf Platz zwei.

ORF

Der Bericht des Rechnungshofes hält zahlreiche Schwachstellen fest, insbesondere bei der Finanzgebarung. Eggler-Bargehr betonte, dass sich die Kammer nicht an den zugewiesenen Landesgeldern bereichert habe. Dennoch gehöre das Verhältnis zwischen Land und Kammer dringend verbessert.

Stärkere Kontrollfunktion des Landes nötig

Es sei zweckmäßig, die Aufgaben stärker zu bündeln, so Eggler-Bargehr. Zudem sollte es eine stärkere Steuerungs- und Kontrollfunktion des Landes geben. Weiters brauche es Maßnahmen, um mehr Transparenz zu schaffen.

In diesem Zusammenhang kritisiert Eggler-Bargehr vor allem die Abrechnung der Kammer für jene Leistungen, die sie im Auftrag des Landes durchgeführt hat. Bei der Abrechnung und Kontrolle dieser Leistungen habe der Rechnungshof in einer Stichprobe Mängel festgestellt, die zu einem Nachteil des Landes geführt hätten. Zudem seien Mietkosten, Reisespesen und anderes dem Land unrechtmäßig in Rechnung gestellt worden, so Eggler-Bargehr.

Kritik an Nebenbeschäftigungen

Kritik übt der Rechnungshof auch daran, dass es enge personelle und finanzielle Verflechtungen zwischen der Kammer und 44 kammernahen Organisationen wie etwa dem Schweinezuchtverband oder der Bio Austria Vorarlberg gebe.

Kammerbedienstete würden parallel auch für diese mit Fördergeldern bedachten Verbände arbeiten, kritisierte Eggler-Bargehr. Es sei wichtig, dem Thema Interessenskonflikt eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Sie forderte eine Anpassung der Dienstordnung und eine zentrale Erfassung der Nebenbeschäftigungen und Nebentätigkeiten.

„Viel machen heißt nicht unbedingt viel erreichen“

Die in der Ökoland-Strategie 2020 von der Landesregierung festgesetzten Ziele zur Verringerung der Abhängigkeit der Vorarlberger Landwirtschaft von der Vieh- und Milchwirtschaft bezeichnete die Rechnungshof-Direktorin als „richtig und wichtig“.

Kritik übte sie allerdings an der Ausgestaltung. Als Beispiel nannte Eggler-Bargehr das Vorhaben, bis in drei Jahren die Anzahl der Biobetriebe von derzeit rund 520 zu verdoppeln. „Bei gleichzeitiger Reduktion“ der Bio-Beratungsleistungen sei das ein „ambitioniertes Ziel“.

Sie empfahl deshalb, die Maßnahmen zur Zielerreichung zu forcieren oder „gegebenenfalls den Zeithorizont anzupassen“. Gleichzeitig müsse ein kennzahlen- und ergebnisorientiertes Vorgehen eingefordert werden. „Viel machen heißt nicht unbedingt viel erreichen“, so Eggler-Bargehr.

Die Landwirtschaftskammer habe bereits zugesagt, ihre Organisation und Struktur auf Verbesserungspotenziale zu prüfen, so Eggler-Bargehr.

Link: