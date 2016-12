Experten untersuchen Vogelgrippe-Ursachen

Seit dem Ausbruch der Vogelgrippe am Bodensee Anfang November gilt in 13 Vorarlberger Gemeinden die Stallpflicht. Experten untersuchen nach wie vor, wie sich die Seuche so großflächig ausbreiten konnte.

In der Vogelwarte im deutschen Radolfzell am Bodensee wird der Vogelzug aufwendig erforscht. Wildvögel erhalten einen Sender und liefern damit über Jahre hinweg Daten über Aufenthaltsorte, Flugrouten und Zuggeschwindigkeiten. Solche Daten können Auskunft darüber geben, ob und wie Vögel Krankheiten transportieren.

Wildvögel oder Geflügelzucht?

Bei kurzen Flugrouten wie etwa von Osteuropa an den Bodensee spreche alles für die Verschleppung von Seuchen durch Wildvögel, so Ornithologe Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell. Die meisten gefährlichen Virentypen würden offensichtlich in Südostasien entstehen und würden regelmäßig in unheimlich großer Geschwindigkeit nach Europa gelangen. Die große Frage sei, was bei den weiten Transporten passiert.

Der deutsche Naturschutzbund macht die Geflügelwirtschaft für die Verschleppung der Vogelgrippe verantwortlich. Fiedler nimmt an, dass beide Faktoren zusammenspielen. Die Grundfrage laute, wie ein Virus gefährlich werden kann. Dabei scheine es, dass vor allem die asiatische Intensivgeflügelzucht eine große Rolle spiele.

Links: