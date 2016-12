Weihnachtsmarkt: Bisher nur eine Anzeige

Auf Vorarlbergs Weihnachtsmärkten ist bisher nur ein Diebstahl bei der Polizei angezeigt worden. Die Polizei sei verstärkt im Einsatz - nicht nur auf den Märkten, sondern auch auf den Straßen.

Bisher wurde ein Diebstahl einer Geldbörse auf dem Weihnachtsmarkt in Bregenz angezeigt. Ansonsten wurde kein Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Von Seiten der Polizei heißt es, man sei sowohl auf den Märkten als auch auf den Straßen verstärkt im Einsatz. In der gesamten Adventszeit werde gerade an den Wochenenden, bei Weihnachtsfeiern und in der Nähe von Weihnachtsmärkten verstärkt kontrolliert.

