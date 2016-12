Berlin: Verdächtiger war am Bodensee in Haft

Der mutmaßliche Terrorist von Berlin ist diesen Sommer im benachbarten Friedrichshafen (Deutschland) aufgegriffen worden und saß einen Tag lang in Ravensburg in Schubhaft. Bereits nach einem Tag kam er wieder frei.

Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ war der 24-jährige Tunesier Amri diesen Sommer in der Bodensee-Region. Aufgrund eines Haftbefehls des Ravensburger Amtsgerichtes wurde er Ende Juli in Friedrichshafen von der Polizei aufgegriffen und in die Justizvollzugsanstalt in Ravensburg gebracht.

Keine Abschiebung möglich gewesen

Wie der Leiter der Justizanstalt Thomas Mönig auf ORF Vorarlberg-Anfrage bestätigt, war ein Mann mit entsprechendem Namen am 30. Juli zur Abschiebung eingeliefert worden. Er kam aber bereits nach einem Tag wieder frei. Grund sei eine Anordnung der Ausländerbehörde Kleve in Nordrhein-Wetsfalen gewesen, so Mönig. Zudem sei der Haftbefehl bis 1. August befristet gewesen.

Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, bestätigt, dass der Tunesier abgeschoben werden hätte sollen. Sein Asylantrag sei im Juni abgelehnt worden. Der Mann habe aber nicht abgeschoben werden können. Er habe nämlich keine gültigen Ausweispapiere bei sich gehabt und Tunesien habe bestritten, dass es sich um einen Tunesier handle.

