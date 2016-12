Großbrände - Brandstiftung ausgeschlossen

Nach den Großbränden in Sulzberg und Langen bei Bregenz sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. In beiden Fällen konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden.

Die genauen Ursachen konnten bei beiden Bränden nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Technische oder elektrische Defekte werden von den Ermittlern vermutet. Anfang November wurde bei einem Großbrand ein Bauernhof in Sulzberg zerstört, entstanden ist ein Schaden in Millionenhöhe. Zehn Rinder starben in den Flammen - mehr dazu in Großbrand auf Bauernhof: Millionen-Schaden (vorarlberg.ORF.at; 5.11.2016)

Eine Woche nach dem Brand in Sulzberg stand ein Stallgebäude in Langen bei Bregenz in Vollbrand - mehr dazu in Stall abgebrannt: Ursache noch unklar (vorarlberg.ORF.at; 13.11.2016).