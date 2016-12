Mordversuch: 18-Jähriger vor Gericht

Am Dienstag muss sich ein 18-jähriger iranischer Asylwerber vor dem Landesgericht Feldkirch wegen versuchten Mordes verantworten. Im Juni soll er einen ebenfalls 18-jährigen Afghanen niedergestochen und schwer verletzt haben.

Das Ganze hatte als Geburtstagsfeier in einer als Asylunterkunft angemieteten Privatwohnung in Schlins begonnen. Die jungen Männer im Alter von 16 bis 18 tranken reichlich Alkohol. Schließlich gerieten Iraner und Afghanen in Streit und provozierten einander gegenseitig.

Im Zuge dieses Streits soll der 18-jährige Gastgeber zu zwei Messern gegriffen haben und auf einen 18-jährigen Afghanen losgegangen sein. Dabei soll er ihm einen lebensgefährlichen Lungendurchstich zugefügt haben, so der Vorwurf. Auch einen Iraner soll er schwer verletzt haben.

Die Polizei musste mit fünf Streifen anrücken, um den äußerst aggressiven Tatverdächtigen festnehmen zu können. Sollte der junge Mann verurteilt werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu fünfzehn Jahren.

Links: