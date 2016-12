Seriendieb - Fahndungsfoto veröffentlicht

Ein Dieb treibt seit einigen Wochen sein Unwesen in Vorarlbergs Einkaufsmärkten. Nun gibt es Bilder von einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen Seriendieb zeigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizei bittet um Hinweise Hinweise sind an das Landeskriminalamt 059133-80-3333 erbeten.

Seit einigen Wochen kommt es in Vorarlberg in verschiedenen Einkaufsmärkten verstärkt zu Diebstählen von Geldbörsen. Meist wurden die Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen, die in Einkaufswägen abgelegt und für kurze Zeit unbeaufsichtigt waren.

In diesem Zusammenhang wird nun nach einem Mann gefahndet. Er soll für zahlreiche Diebstähle in Frage kommen. Der Mann ist laut Polizei auch in anderen Bundesländern auffällig geworden. Bislang konnte er nicht identifiziert werden.

Polizei

Dichtes Gedränge wird ausgenutzt

Erfahrungsgemäß ist in der Vorweihnachtszeit auch mit einer Zunahme von Taschendiebstählen zu rechnen, so die Polizei in einer Aussendung. Die Täter nützten dabei vorwiegend das dichte Gedränge bei Menschenansammlungen (Weihnachtsmärkte, Einkaufzentren, belebte Fußgängerzonen, öffentliche Verkehrsmittel, Rolltreppen etc.) aus und agierten dabei äußerst geschickt, so die Polizei.

Sicherheitstipps der Polizei

• Handtaschen grundsätzlich verschließen und nach Möglichkeit umhängen

• Handtaschen – sollten diese doch im Einkaufswagen abgelegt sein – nicht unbeobachtet lassen

• Geldbörsen nach Möglichkeit bei sich tragen

• Bei Diebstahl der Geldbörse oder Handtasche unverzüglich die Geschäftsleitung verständigen

• Auch andere Kunden vom Diebstahl informieren

• Anzeige bei der zuständigen Polizeiinspektion erstatten

Die Polizei rät

• Nicht zu viel Bargeld bei sich tragen

• Wertsachen auf mehrere Taschen verteilen

• Die Geldbörse in vorderen Hosen- oder Innentaschen aufbewahren

• Handtasche und Fotoapparat an der Körpervorderseite tragen

• Im Gedränge besondere Vorsicht walten lassen

• Vorsicht bei Handtaschen mit Magnetverschlüssen

• Vorsicht, wenn sich jemand dicht an Sie drängt