Notarzthubschrauber bekommt neuen Namen

Der in St. Anton am Arlberg stationierte Notarzthubschrauber ist wieder im Winterdienst. Der Rufname des Hubschraubers wurde in dieser Saison von Alpin 3 auf Gallus 3 geändert.

Mit „Gallus 3“ fliegen zwei Gallus-Notarzthubschrauber am Arlberg. Die Einsätze von Gallus 3 werden von der Leitstelle Tirol koordiniert. Jene des in Zürs stationierten Notarzthubschraubers Gallus 1 von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch. Beide Notarzthubschrauber sind über die Notrufnummer 144 erreichbar.

Wucher Helicopter

Die Namensänderung hat mit der vollzogenen Realteilung bei der „Heli Ambulance Team GmbH“ ihren Ursprung. Die Wucher Helicopter GmbH konzentriert sich zukünftig auf den Arlberg, teilte Wuchter Helicopter mit.