Terror-Prozess in Vorarlberg: Anklage steht

Kommendes Jahr beginnt am Landesgericht Feldkirch der erste Terrorprozess in Vorarlberg: Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen einen in Vorarlberg asylberechtigten Tschetschenen erhoben.

Der 25-Jährige soll sich zwischen 2013 und 2014 in Syrien von einer Dschihadisten-Miliz zum Terroristen ausbilden haben lassen. Der Mann sitzt derzeit in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft.

Gegen den zweiten Syrien-Rückkehrer in Vorarlberg laufen die Ermittlungen noch. Der ebenfalls aus Tschetschenien stammende Mann befindet sich auf freiem Fuß, wird aber vom Vorarlberger Verfassungsschutz beobachtet.

