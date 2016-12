Zukunft des Sanatoriums Mehrerau fixiert

Im Sanatorium Mehrerau in Bregenz sind keine Flüchtlinge mehr untergebracht. Nun kann mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Die Eröffnung der dort geplanten stationären Hospizabteilung soll dann im November 2017 erfolgen.

Das ehemalige Sanatorium soll nächstes Jahr für 4,7 Millionen Euro zu einem Hospiz umgebaut werden. Laut Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) sollen im ehemaligen Sanatorium Mehrerau ab November 2017 dann zehn Betten für die stationäre Hospiz sowie Nebenräumlichkeit für die Caritas zur Verfügung stehen.

ORF

„Ersatz-Zuhause“ für zehn Patienten

Das Hospiz soll ein „Ersatz-Zuhause“ für zehn bis zwölf Patienten mit begrenzter Lebenserwartung sein, die keine Spitalspflege bräuchten, aber auch nicht andernorts, etwa in einem Pflegeheim, gepflegt werden könnten, erklärte der Leiter der Hospizbewegung Vorarlberg, Karl Bitschnau, in den Ansichten von Radio Vorarlberg. Sie sollen in der Mehrerau beste pflegerische Unterstützung erhalten.

Flüchtlinge in anderen Unterkünften

Die 59 Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr im Sanatorium Mehrerau untergebracht waren, sind mittleweile auf andere Unterkünfte aufgeteilt worden - mehr dazu in Mehrerau öffnet Türen für Flüchtlinge (vorarlberg.ORF.at; 17.6.2015).

Links: