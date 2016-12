„Save Aleppo“-Kundgebung in Bregenz

Das Elend der Menschen in der syrischen Metropole Aleppo beherrscht seit Tagen die Schlagzeilen. Am Sonntagnachmittag findet in Bregenz eine Kundgebung statt, die auf das Schicksal der Menschen aufmerksam machen will.

Das Leid in Aleppo sei unvorstellbar, sagt Nuraldin Mayo, der selbst aus Aleppo stammt. Während er und seine Mutter in Vorarlberg sind, leben sein Vater, drei Geschwister und der Großteil der Verwandtschaft noch in der zerbombten Stadt.

APA/HELMUT FOHRINGER

Sie hätten kaum Lebensmittel oder Wasser und seien immer wieder hilflos dem nicht enden wollenden Bombenhagel ausgeliefert, schildert Mayo. Wenn er eine Woche nicht mit seinem Vater gesprochen habe, bedeute das für ihn einen riesigen Stress. Bomben fallen nämlich jeden Tag, und täglich sterben Menschen in der umkämpften Stadt.

Beginn um 13.00 Uhr

Mayo hat deshalb gemeinsam mit anderen Syrern in Vorarlberg und einigen türkischen Freunden die Kundgebung in Bregenz organisiert und bei der Polizei angemeldet. Sie soll aufmerksam machen und den Menschen in Vorarlberg verdeutlichen, wie dringend Aleppo Hilfe brauche.

Ähnliche Kundgebungen und Trauermärsche haben zuletzt in mehrere europäischen Städten stattgefunden. Die Kundgebung in Bregenz soll um 13.00 Uhr auf dem Parkplatz der Bezirkshauptmannschaft in Bregenz stattfinden.