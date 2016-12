Angreifer mittels Handy ausgeforscht

Ein 14-jähriger Bursch ist am Freitagnachmittag in Feldkirch Opfer eines Überfalls geworden. Dem Jugendlichen gelang die Flucht. Der mutmaßliche Angreifer wurde später mithilfe eines gestohlenen Mobiltelefons ausfindig gemacht.

Gegen 15.30 Uhr habe der 20-jährige Bosnier sein Opfer unter einem Vorwand vom Feldkircher Busplatz zu einem Kindergarten gelockt, berichtet die Polizei. Dort habe er ihm die Goldkette vom Hals reißen wollen. Als sich der Bursch widersetzte, soll ihm der Bosnier mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 14-Jährige stürzte, schaffte es aber zu flüchten.

Beim Sturz verlor der Bursch laut Polizei sein Mobiltelefon. Der Angreifer nahm das Gerät zu sich, was ihm später zum Verhängnis werden sollte: Anhand des Mobiltelefons konnte ihn die Polizei später ausfindig machen und in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Feldkirch festnehmen. Er soll nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizvollzugsanstalt Feldkirch eingeliefert werden.

Verletzungen im Gesicht und am Kopf

Das 14-jährige Opfer erlitt neben Gesichtsverletzungen durch die Schläge auch eine Verletzung am Hinterkopf, die er sich beim Sturz zugezogen hatte. Nach seiner Flucht suchte er selbstständig das Landeskrankenhaus Feldkirch auf, wo er ambulant behandelt wurde.