Erstes Top-10 Ergebnis für Scheyer

Im Ski-Weltcup ist Christine Scheyer am Samstag als erster Vorarlbergerin seit elf Jahren wieder ein Top-10 Platz gelungen. Die 22-jährige Götznerin fuhr bei der Abfahrt in Val d’Isere auf Platz neun.

Scheyer war nach der zweitplatzierten Cornelia Hütter auch zweitbeste Österreicherin. Hütter musste sich ihrerseits nur Ilka Stuhec aus Slowenien geschlagen geben - mehr dazu in Der Knoten platzt in Val d’Isere.

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Damit holte Scheyer heuer in allen fünf Saisonrennen Weltcup-Punkte. „Es ist im Moment sehr schwierig zu beschreiben, ich freue mich riesig, das hätte ich nie erwartet", sagte die Götznerin nach der Abfahrt in Val d’Isere. "Mein Ziel ist es, mich in dieser Saison im Weltcup zu etablieren, das ist mir gelungen.“