Mehr Sozialarbeit statt Bettelverbot?

Michael Hämmerle, der Vorsitzende des Berufsverbandes des sozialen Arbeit, kritisiert im ORF Radio Vorarlberg Samstagsinterview die Bettelverbote in Vorarlberg: Statt mit Verboten könne man auch mit Sozialarbeit reagieren.

Das Samstagsinterview zum Nachhören:

ORF

Das Betteln einfach nur zu verbieten, sei in einer humanitären, christlich-geprägten Gesellschaft zu einfach. Eine Konzentration auf sozialpolitische Maßnahmen habe sich auch bei der Drogenproblematik bewährt. Durch das Verbot würde die Bettelproblematik nur verlagert.

Vergangenes Jahr sei etwa der Bahnhof Dornbirn einer der Brennpunkte gewesen. Jetzt glaube die Stadt, das Problem durch das Verbot in den Griff bekommen zu haben: „Aber das Problem hat sich verlagert, und zwar in die umliegenden Gemeinden, in die Talschaften und so weiter“, so Hämmerle. Die Menschen seien nicht weg, sondern eben nur nicht mehr am Bahnhof Dornbirn.