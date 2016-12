700 Arbeitsplätze gefährdet: Erne droht Insolvenz

Die Schlinser Erne-Gruppe ist in akuter Insolvenzgefahr, berichten die „Vorarlberger Nachrichten“. Der Sanierungsprozess droht demnach zu scheitern, 700 Arbeitsplätze sind gefährdet.

Hintergrund ist, dass bis Freitag nicht mit allen Banken eine Einigung über ihren Beitrag zum Sanierungsprozess errzielt werden konnte. Laut „VN“ verzichten die Bank für Tirol und Vorarlberg, die Raiffeisenbank International und die Hypo Landesbank Vorarlberg auf Millionenforderungen, bei drei Raiffeisenbanken ist das nicht der Fall. Schon am 15. Dezember sei die Deadline der Kreditversicherer verstrichen. Am Montag müsse eine Entscheidung fallen, sonst drohe die Insolvenz.

700 Arbeitsplätze gefährdet

Eigentümer Stephan Zöchling bestätigte den „VN“-Bericht gegenüber dem ORF. Die Raiffeisenlandesbank, die Raiffeisenbank Montafon und die Raiffeisenbank Walgau würden die Verhandlungen seit Wochen blockieren, so Zöchling. Die schlechte Besicherung der Raiffeisen-Mittel sei der Grund. Gelinge es über das Wochenende nicht, mit den Banken eine Einigung zu erreichen, würden 500 Arbeitsplätz an den Standorten Schlins und Vandans sowie 700 weltweit auf der Kippe stehen.

Verkauf im Oktober

Das 96 Jahre alte Familienunternehmen Erne ist in den Bereichen Rohrleitungsverbindungen und Automobiltechnik tätig. Nach wirtschaftlichen schwierigen Zeiten wurde 2013 ein Restrukturierungsprozess begonnen, der von den Gesellschaftern aber nicht zu Ende geführt werden konnte. Im Oktober 2016 wurde die Firma daher an den Wiener Unternehmer Stephan Zöchling verkauft.

Zöchling kündigte damals an, das Unternehmen im Ausland weiter stärken zu wollen. Die Exportquote der Erne-Gruppe liegt bei 97 Prozent. Der neue Eigentümer wollte vor allem in Richtung USA und Russland expandieren - mehr dazu in Neuer Besitzer für ERNE-Gruppe. Der Jahresumsatz von Erne belief sich 2015 auf 120 Mio. Euro.